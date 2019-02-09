Malezya'da trafik kazası: 5 ölü 1 yaralı

Polis biriminden yapılan açıklamaya göre, eyalete bağlı Kuala Nerus kentinde bir araç, yolun kenarındaki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, biri bebek olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaştı.

Kazada bir kişinin de yaralandığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.