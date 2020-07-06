  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:49:30 -
Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Yeni seçilen Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugün kutlanacak 56'ncı Bağımsızlık Günü etkinliklerinin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Chakwera, kutlamalar için gerekli tüm kaynaklarının ise salgınla mücadelede kullanılacağını kaydetti.

Ülkede vaka sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Chakwera, "Bugün 3 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Koronavirüs Malavi'nin her yerine yayılıyor ve öldürme gücü ile yayılıyor." dedi.

Malavi, İngiltere'den bağımsızlığını 6 Temmuz 1960'ta kazanmıştı.

Yaklaşık 19,5 milyon nüfusa sahip Malavi'de şimdiye kadar 1613 Kovid-19 vakası görüldü, 17 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı