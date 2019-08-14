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Malatya’ya Endonezyalı gelin

Malatyalı Remzi Taştekin, sosyal medyadan tanıştığı Endonezyalı Arumsari ile hayatını birleştirdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
Malatya’ya Endonezyalı gelin

Malatyalı Remzi Taştekin, sosyal medyadan tanıştığı Endonezyalı Arumsari ile hayatını birleştirdi. Endonezya’dan Malatya’ya gelin getiren Taştekin, "Annem her zaman evlen diyordu, bende evlendim Türk değil ama Elhamdülillah Müslüman biriyle” dedi.


Malatya’da kurye olarak çalışan Remzi Taştekin, sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Arumsari ile yaklaşık 1 yıl süreyle arkadaşlık yaptı. Endonezya’da Kuran kursunda öğretmenlik yapan Arumsari’ye evlilik teklif eden Taştekin, olumlu cevap alınca soluğu bu ülkede aldı. Burada genç kızın ailesi ile de tanışan Malatyalı genç, onların örf ve adetlerine göre Arumsari’yi istedi.


Türk Konsolosluğunun da yardımları ile resmi işlemlerini tamamlayan Taştekin, Arumsari ile birlikte Malatya’ya döndü. Burada da Türk geleneklerine göre düğün merasimi düzenleyen çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.


Düğün öncesi İHA’ya açıklamalarda bulunan damat Remzi Taştekin, yaklaşık 1 yıl süreyle konuştuğu Arumsari ile evlenmeye karar verdiğini ve Endonezya’ya giderek onların örf ve adetlerine göre istemeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Yaşının ilerlemesi nedeniyle annesinin sürekli kendisine evlen nasihati yaptığını söyleyen Taştekin, “Uzun zamandır evlen diyordu annem, bende evlendim lakin Türk değil ama Elhamdülillah Müslüman biriyle” dedi. Endonezya’ya giderken genç kızın ailesine Malatya kayısısı da götürmeyi ihmal etmediğini ifade eden Taştekin,“Kendisi orada öğretmenlik yapıyor. Evlilik teklifi yaptığımda ilk başta şaşırdı ve çekimser kaldı. Ama sonar Rabbim bize nasip etti evlendik. Oraya gittiğimde kendisinin halası bana yardımcı oldu. Birkaç kelime öğrendim onların dilinde ve istemeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.


Binlerce kilometre uzaklıktan Malatya’ya gelin gelen Endonezyalı Arumsari ise, “Bir ömür boyu mutlu oluruz inşallah” diyerek bu evliliğin kendisi için bir anda olduğunu söyledi. Türkiye’yi çok tanımadığını söyleyen Arumsari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdığını ve kendisinin çok iyi bir yönetici olduğunu söyledi. Erdoğan’ın hayranı olduğunu söyleyen Arumsari, Malatya’ya da en kısa zamanda alışacağını ifade etti.


Endonezyalı gelin ile Türk damat objektiflere Rabia ve Bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin bu özel günlerine şahitlik eden yakınları da çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
  1. doğa

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