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Spor Malatyaspor adım adım kümeye!
Spor

Malatyaspor adım adım kümeye!

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Malatyaspor kalan haftalarda ligde kalma umutlarını günden güne eritmeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-03-19 15:32:00 -
Malatyaspor adım adım kümeye!

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

İstanbul ekibinin gollerini Muleka ve Ahmet Ergin kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'e verilecek milli aranın ardından Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'e konuk olacak..

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