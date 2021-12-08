Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet Altaş yönetimindeki 31 PN 588 plakalı tır, Ali Şanaldı idaresindeki 44 J 7756 plakalı yolcu minibüsü ve Turan Subaşı'nın kullandığı 44 AJN 609 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Subaşı ile minibüsteki Savaş Arpacı ve Hacer Kaynakçı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.