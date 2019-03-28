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Malatya'da TIR'ın çarptığı genç hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

28 Mart 2019 Perşembe 06:59
Malatya'da TIR'ın çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza,Malatya- Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er'e çarptı.

Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İHA'nın haberine göre; TIR şoförü U.E'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 06:25
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