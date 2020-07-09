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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:32:09 -
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda örgütsel kitap ve doküman ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.

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