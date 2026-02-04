  • İSTANBUL
Gündem

Özgür Özel'in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "50 yıllık MHP'liydi, artık bize geçecek" diyerek sarıldığı depremzede vatandaşın gerçek hikayesi, fonlu medyanın şişirdiği algı balonunu elinde patlattı.

Kameralar önünde sergilenen "mağduriyet" tiyatrosunun aksine, depremzede vatandaşın devlet eliyle yeni evine kavuştuğu ve asıl meselenin sadece ev içi mobilya eksikliği olduğu bizzat kendi ağzından döküldü.

 

"Nisan'a kadar konteynerde kalıp sonra yeni evimize geçeceğiz" diyen vatandaşın sözleri, CHP’nin deprem bölgesindeki hizmetleri karalamak için başvurduğu "geçiş" senaryosunun ne denli ucuz bir kurgu olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Siyasi rant devşirmek için depremzedenin teşekkürünü gizleyen ve olayı bir "parti değiştirme" şovuna çeviren bu zihniyet, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bir kez daha milletin vicdanında mahkum oldu.

