Devlet hastanesinde korkutan anlar!
Yaşam

Devlet hastanesinde korkutan anlar!

Yeniakit Publisher
IHA

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde çıkan küçük çaplı yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çanakkale’de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

 

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde bir odada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, serviste oluşan yoğun duman sebebiyle Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan hastalar başka servislerin odalarına nakledildi.

 

Yangın nedeniyle Devlet Hastanesi ana giriş binası önünde ambulanslar hazır bekletildi.

 

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, hastaneye gelerek, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser'den yangınla ilgili bilgi aldı.

 

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

