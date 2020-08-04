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Aktüel

Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:16:09 -
Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."

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