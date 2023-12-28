  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın 'Acilen SİHA'lar almayız' diyerek endişe ettiği ANKA-3'ten Türkiye'ye tarihi müjde

Asıl bölücü CHP

İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada son durum! Bakan Uraloğlu ve Bakan Koca aktardı

Facianın eşiğinden dönüldü! Ekrem’in İski’si yine yaptı yapacağını

HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!

Feci kazanın olduğu yerden görüntüler geldi! Ortalık kan gölüne döndü

BAE gözünü Türkiye'deki o yere dikmişti! Bin Zayed'in ısrarla istediği yer için 'Satılmayacak' açıklaması geldi

'Bayraktar TB2'yi örnek alıyoruz' diyen ülke İHA yaptı! Şimdi Türkiye'ye rakip olacaklar
Yerel Malatya'da korkutan deprem!
Yerel

Malatya'da korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 13:01:00 -
Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi. ,

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok, incelemeler ise sürüyor.

Malatya'da dün de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul depremi ne zaman olacak? O isim konuştu! Önemli açıklamalarda bulundu!
İstanbul depremi ne zaman olacak? O isim konuştu! Önemli açıklamalarda bulundu!

Gündem

İstanbul depremi ne zaman olacak? O isim konuştu! Önemli açıklamalarda bulundu!

Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi

Gündem

Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi

Japon deprem uzmanından korkutan Marmara açıklaması
Japon deprem uzmanından korkutan Marmara açıklaması

Gündem

Japon deprem uzmanından korkutan Marmara açıklaması

Tek tek sıraladı! Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem yaşanacak illeri açıkladı
Tek tek sıraladı! Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem yaşanacak illeri açıkladı

Yaşam

Tek tek sıraladı! Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem yaşanacak illeri açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23