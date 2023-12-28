Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi. ,

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok, incelemeler ise sürüyor.

Malatya'da dün de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı.

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