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Malatya'da karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:46:43 -
Malatya'da karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

MALATYA (AA) - Malatya'da tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karagöz Caddesi'ndeki bir sitede oturan Kemal K. (33) ile eşi Fatma Gül K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma Gül K, eşini bıçakla yaraladı.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kemal K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, şüpheli Fatma Gül K. ise gözaltına alındı.

Kemal K. ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandığı, olay sırasında şüphelinin mutfağa giderek kendisini darbetmeye çalışan eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.

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