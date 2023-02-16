Malatya’da kan davalıların çadır kavgası: ‘Aynı yerde kalmak istemiyoruz’

Kahramanmaraş’taki depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Malatya‘da, köylerde de çok sayıda bina yıkıldı. Gözene Köyü’nde 400 ev yerle bir oldu.

420 aileye ev sahipliği yapan köyde, gelen çadırlar şimdilik yetersiz kalınca başka sorunlarla karşılaşıldı.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu köyde ilk etapta 17 çadır ulaştırılabildi.

KAN DAVASI OLAN AİLELER AYNI ÇADIRDA KALMAK İSTEMİYOR

Çadırların ortak kullanımı planlanırken aralarında kan davası olan aileler ise aynı çadırda kalmayı reddediyor.

Kan davası olan kişilerin aynı yerde bulunması halinde istenmeyen sonuçların olabileceğinden endişe eden köylüler, biran önce çadır sayısının artmasını bekliyor.

‘HEPSİNİ AYNI ÇADIRA KOYARSAK’

Köyde yaşayan bir vatandaş “Hepsi bir arada oturamaz! Hepsini aynı çadıra koyarsak insanlar soğuktan korunmak yerine canlarından olur” derken, yetkililere bu sorunun çözümü için çağrıda bulundu.