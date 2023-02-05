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Yerel Malatya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı
Yerel

Malatya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 03:51:00 -
Malatya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Meslek Yüksek Okulu arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E. C. (28) idaresindeki 44 EC 666 plakalı araç ile G.Ç. (32) yönetimindeki 44 AAV 366 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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