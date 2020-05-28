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Aktüel

Malatya’da deprem konutları yükseliyor

Malatya’da depremzedeler için yapılan konutların inşaatı sürerken bazı konutların kaba inşatı tamamlanması noktasına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:33:29 -
Malatya’da deprem konutları yükseliyor

Malatya’da depremzedeler için yapılan konutların inşaatı sürerken bazı konutların kaba inşatı tamamlanması noktasına ulaştı.


Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya’da evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için yapılan konut projesinin 2. etabında yer alan 31 blok 553 adet konut inşaatı için başlayan inşaat çalışmaları sürüyor. Bazı binaların kaba inşaatı tamamlanma noktasına ulaşırken,diğer taraftan ise altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor.


Malatya Valisi Aydın Baruş, inşaat çalışmalarının sürdürüldüğü Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi’ndeki şantiyyeyi ziyaret ederek, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.


Şantiyede görevli personel ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, işçilere çalışmalarında başarı diledi.

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