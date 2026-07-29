İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Iraklı kaynaklara dayandırılan haberlerde, Kerbela vilayetindeki hedeflere yönelik saldırılarda 4 DMO mensubunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı ise hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayarak, tamamının İran'ın Kaşan kentinden olduğunu aktardı.

CENTCOM saldırıyı duyurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), daha önce yaptığı açıklamada ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki İran bağlantılı silah ve lojistik tesislerini hedef aldığını duyurmuştu.

Haşdi Şabi: En az 20 kişi hayatını kaybetti

İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri ise saldırıların Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala'daki karargâhları hedef aldığını açıkladı.

Haşdi Şabi'nin açıklamasına göre saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Saldırılara ilişkin taraflardan yeni bir açıklama beklenirken, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor.