Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 52 şüpheli gözaltında
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda adreste arama
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait;
- 56 ikamette,
- 15 iş yerinde,
- 41 araçta
arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda dijital materyaller ile çeşitli belge ve evraklara da inceleme yapılmak üzere el konulduğu bildirildi.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesine devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Resmi makamlar ise soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ifade ediyor.