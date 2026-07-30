Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 52 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda adreste arama

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait;

56 ikamette,

15 iş yerinde,

41 araçta

arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda dijital materyaller ile çeşitli belge ve evraklara da inceleme yapılmak üzere el konulduğu bildirildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesine devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Resmi makamlar ise soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ifade ediyor.