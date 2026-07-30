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Dünya Termometreler 38,8’i gösterdi! 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Dünya

Termometreler 38,8’i gösterdi! 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

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Termometreler 38,8’i gösterdi! 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Güney Kore’nin Busan kentinde sıcaklık 38,8 dereceye ulaşarak ölçümlerin başladığı 1904’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Güney Kore’nin Busan kentinde 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

 

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde 38,8 derecenin görüldüğünü bildirdi. Kentte 2016'da ‘en sıcak gün’ olarak kayıtlara geçen 37,7 derecenin üzerine çıkıldığı ve kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü bildirildi.

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