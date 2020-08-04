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Aktüel

Malatya'da araçlara ve eve sıçrayan depo yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:00:38 -
Malatya'da araçlara ve eve sıçrayan depo yangını söndürüldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tütün deposunda çıkan ve 1 ev ile 2 araca sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde Aziz Özdemir'e ait bir tütün deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle deponun yanındaki evde bulunan Aziz Özdemir ve ailesi dışarı çıktı. Yangın eve ve aileye ait 2 araca daha sıçradı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 1 ev, 4 depo ve 2 araç kullanılamaz hale geldi, depoda bulunan 8 ton tütün ise yandı.

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