  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dorukhan'dan 'Gidiyorum' açıklaması
Komşuda son bilanço açıklandı
ASHB meslek elemanlarının aşılanmasına başlanacak!
FETÖ firarisi Cevheri Güven bunu da yaptı!
Ekonomi Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne 9 Öğretim Üyesi alınacak
Ekonomi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne 9 Öğretim Üyesi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 9 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:17:00 -
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne 9 Öğretim Üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmekte.) İlan olunur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi ilanda adı geçen birime başvuracaklar.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdo..
İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var
Dünya

İsrail'e açık ikaz: Savaşın henüz yazılmamış fasılları var

Filistin direniş grupları, terörist İsrail'e uyarılarda bulundu. Direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası Sözcüsü Ebu Ahmed, "D..
Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha!
Gündem

Süleyman Soylu cephesinden Sedat Peker'i 'kekleyen' Hadi Özışık'a bir darbe daha!

Mafya lideri Sedat Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü konuşmayı yayımlamasından sonra Bakan Soylu'ya kurulan tezgaha ortak olan Özış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay