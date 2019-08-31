Malatya Ticaret Borsası ağustos ayı meclisi toplandı

Malatya Ticaret Borsası ağustos ayı meclis toplantısı üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Erdoğan Ünal’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Ağustos ayının yoğun geçtiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde yapılan Lisanslı Depoculuk İhalesine değindi.

İhalenin yapıldığını ancak henüz sürecin tamamlanmadığını ifade eden Özcan, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Kayısıda yeni sezonun 1 Ağustos itibariyle başladığını da dile getiren Özcan, “Hasat dönemi sona erdi, üretici ürününün tamamın depolara muhafaza etmek üzere çekmiş durumda. İnşallah çok iyi bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl en son 100 bin ton ihracata ulaştık. Bu yılda 110 bin ton hedefine ulaşmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İhracatçılarımıza ve tüccarlarımıza göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayısının güncel fiyatlarını da değerlendiren Başkan Özcan, “Ürün fiyatları ile ilgili özellikle kükürtlü üründe geçen yıla paralel bir piyasa seyri devam ediyor. Ama özellikle organik natürel üretimde fiyatlarda ciddi artış var. Buda üretim kapasitesinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Kayısı da fiyatların üreticiyi mutlu edecek bir düzeye ulaşmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özcan, ayrıca 8 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini de anımsatarak, “Cumhurbaşkanımızla birlikte TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklıoğlu’da kentimize gelecekler. Kendilerini burada misafir edeceğiz. Malatya’nın, kayısının problemleri ile ilgili istişare edeceğiz” diye konuştu.

Meclis Başkanı Erdoğan Ünal’da, Ağustos ayı meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, ihalesi tamamlanan lisanslı depoculuk ile ilgili dosyaların incelendiğini ve sonucun birkaç güne açıklanacağını söyledi. Ünal, kuru kayısı lisanslı depoculuğun Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.