Makine ihracatı 4 ayda 7,5 milyar $ oldu
Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya, en fazla Türk makinesi alan ülkeler olurken, AB genelindeki artış yüzde 38’e ulaştı. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Pandemi süreci bize yeni dostlar kazandırdı ve geçen yıla göre toplam ihracatımızda yüzde 30 artış yaşandı. Fakat biz 2020’nin güdük verilerine bakarak kendimizi avutmuyoruz, 2019 yılına göre yüzde 17 artış sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz” dedi.