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Gündem Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış
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Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

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Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında elde edilen muazzam kişisel servetin ve mülklerin kaynağı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, tarihi arşivlerden dikkat çekici belgeler gün yüzüne çıktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın (Makbule Hanım), milletin mülkü olan Atatürk Orman Çiftliği arazisi için devlete açtığı dava ve kendisine bağışlanan adayı satması, "Bu servetin kaynağı nereden geliyor?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

25 Aralık 1954 tarihli Cumhuriyet gazetesinin manşetlerine yansıyan habere göre Makbule Atadan, Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nin yaklaşık 100 bin metrekarelik devasa bir kısmının kendisine miras kalması gerektiğini öne sürerek Hazine ve Çiftlik İdaresi aleyhine dava açtı.

Dava konusu arazinin o dönemki değerinin tam 1 milyon lira olduğu belirtilirken, Atatürk’ün 1937 yılında millete bağışladığı çiftlik arazisi üzerinde Makbule Hanım’ın hak iddia etmesi devlete ve millete ait mülklerin nasıl kişisel servet konusu yapıldığını gözler önüne serdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir diğer haber ise millete ait değerlerin nasıl şahsi mülk gibi tasarruf edildiğini belgeledi.

20 Mart 1930’da Eğirdirliler tarafından Atatürk’e hediye edilen bir hektarlık Can Adası, Atatürk tarafından kız kardeşi Makbule Atadan’a devredildi. Makbule Hanım ise halkın hediye ettiği bu adayı özel bir şirkete satarak ticarete konu etti. Tarihi belgeler; milletin malı, devletin hazinesi ve hediye edilen topraklar üzerinden kurulan bu devasa servet çarkını ve Hazine ile yaşanan mülk kavgalarını açıkça ortaya koyuyor.

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