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Spor Toplam gelir 20 milyon avroyu aştı: Cim-Bom’un Lille zaferi kasayı da doldurdu
Spor

Toplam gelir 20 milyon avroyu aştı: Cim-Bom’un Lille zaferi kasayı da doldurdu

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Toplam gelir 20 milyon avroyu aştı: Cim-Bom’un Lille zaferi kasayı da doldurdu

Avrupa sahnelerinde Türk bayrağını gururla dalgalandıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lille karşısında unutulmaz bir zafere imza attı. Deplasmanda rakibini 4-2'lik skorla sahadan silen Aslan, sadece puan cetvelinde değil, finansal alanda da devasa bir başarıya ulaştı. Galatasaray, ilk galibiyetiyle 2,1 milyon euro prim almaya hak kazandı. 18,62 milyon euroluk katılım payıyla birlikte sarı-kırmızılıların bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya ulaşmış oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, organizasyondaki ilk galibiyetiyle 2,1 milyon euro prim aldı. 18,62 milyon euroluk katılım payıyla birlikte sarı-kırmızılıların bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya ulaştı.

Sarı-kırmızılıların katılım payı ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.

FRANSA’DA HEM ÜÇ PUAN HEM KAZANÇ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı’ndaki mücadelede 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa deplasmanından üç puanla dönerken galibiyet primiyle gelirini de artırdı.

LILLE ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her galibiyet için verilen 2,1 milyon euroluk prime hak kazanan Galatasaray, bu sezonki ilk maç sonucu gelirini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk iki haftasında Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşamıştı.

KATILIM PAYI 18,62 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılımıyla 18,62 milyon euroluk başlangıç payına da hak kazandı. Organizasyondaki 36 kulüp için belirlenen bu tutar, maç sonuçlarına bağlı primlerden ayrı hesaplanıyor.

TOPLAM GELİR 20,72 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Lille galibiyetinden gelen 2,1 milyon euro, katılım payına eklendiğinde Galatasaray’ın bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya yükseldi.Bu hesaplamaya değer payı, lig aşaması sıralama bonusları ve sonraki turlara katılım ödülleri dahil değil. Sarı-kırmızılıların turnuvadan elde edeceği toplam kazanç, alacağı sonuçlara ve ulaşacağı aşamaya göre artabilecek.

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