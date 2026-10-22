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Aktüel Halk otobüsü duvara çıktı: 10 yaralı
Aktüel

Halk otobüsü duvara çıktı: 10 yaralı

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Halk otobüsü duvara çıktı: 10 yaralı

Kocaeli’de özel halk otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak üzerine çıktığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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