Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücüler, 2026 yılı kış lastiği zorunluluğunun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle şehirler arası yola çıkacak araç sahiplerini yakından ilgilendiren uygulamada, zorunluluğun hangi araçları kapsadığı ve kurallara uymayanlara ne kadar ceza kesileceği de merak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar...