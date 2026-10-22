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Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

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Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücüler, 2026 yılı kış lastiği zorunluluğunun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle şehirler arası yola çıkacak araç sahiplerini yakından ilgilendiren uygulamada, zorunluluğun hangi araçları kapsadığı ve kurallara uymayanlara ne kadar ceza kesileceği de merak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar...

#1
Foto - Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği değişimi için hazırlıklar hız kazanırken gözler 2026 yılına ilişkin zorunlu uygulama takvimine çevrildi. Güvenli sürüş açısından kritik öneme sahip kış lastikleri, belirlenen dönemlerde ilgili araçlar için yasal zorunluluk kapsamında bulunuyor. Sürücüler ise uygulamanın hangi gün yürürlüğe gireceğini, kimleri kapsadığını ve lastik değişiminin ne zamana kadar tamamlanması gerektiğini öğrenmek istiyor. 2026 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, son gün hangi tarih? İşte kış lastiği takma zorunluluğuna ilişkin merak edilenler...

#2
Foto - Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama toplam 5 ay sürmekte olup, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

#3
Foto - Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

Uygulama kapsamında kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Hususi binek otomobiller için yasal bir zorunluluk olmasa da, can ve mal güvenliği açısından hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde tüm sürücülere kış lastiği kullanılması öneriliyor.

#4
Foto - Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı! İşte 2026 başlangıç tarihi

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR? 2026 yılı için kış lastiği takmama cezası 5.856 TL olarak uygulanıyor. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay (30 gün) içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanarak tutar 4.392 TL olarak tahsil edilir.

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