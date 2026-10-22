Bakan Fidan ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sürpriz teklif

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki enerji projelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler temasları sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yaptığı teklifi kamuoyuyla paylaştı.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E: ELEKTRİĞİ BİZDEN ALIN

Fidan'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik bağlantısı konusunda Miçotakis'e çok daha kısa ve ekonomik bir alternatif sundu.

Erdoğan'ın teklifini aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Elektriği 2 bin kilometre uzaklıktan getirmek için Avrupa fonlarından 2 milyar avronun üzerinde harcama yapmak yerine, elektriği bizden satın almanızı tercih ederim. Türkiye anakarasından, yalnızca 70 mil uzaklıktan size su, elektrik ve doğal gaz sağlayabiliriz.”

Fidan, söz konusu imkanın Kıbrıs Türkleri, Rumlar ve bölgedeki bütün halkların yararına olabileceğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN KABLO PROJESİNE NET MESAJ

Fidan, Ankara'nın Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik bağlantısına kategorik olarak karşı olmadığını da ifade etti.

Türkiye'nin temel hassasiyetinin deniz yetki alanları olduğunun altını çizen Fidan, tartışmalı sularda araştırma yapacak gemilerin faaliyetlerini ve koordinatlarını Türkiye'ye yazılı olarak bildirmesi gerektiğini belirtti.

Ankara'nın oldubitti yoluyla yeni bir statü oluşturulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Fidan'ın açıklaması, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan NAVTEX gelişmelerinin ardından ayrıca dikkat çekti.

12 MİL MESELESİNE DEĞİNDİ

Bakan Fidan, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 deniz miline çıkarma tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını medeni yollarla çözmek amacıyla mevcut statükoyu koruduğunu belirten Fidan, meselelerin siyasi iradeyle çözülebileceğini kaydetti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda gerekli siyasi iradeyi ortaya koyabilecek lider olduğuna dikkat çekerek Yunanistan'a dikkat çeken bir mesaj gönderdi:

“Yunan dostlarıma tavsiyem, o hâlâ oradayken anı yakalayın ve onunla çalışın.”

“TÜRKİYE OLMADAN YUNAN İÇ SİYASETİ VAR OLAMAZ”

Fidan'ın Yunan siyasetindeki Türkiye karşıtı söylemlere ilişkin sözleri de gündem oluşturacak nitelikteydi.

Yunanistan'da Türkiye karşıtlığının zaman zaman iç siyasetin bir aracı haline getirildiğine dikkat çeken Fidan şu ifadeleri kullandı:

“Yunan iç siyasetinde biraz Türkiye karşıtı retorik gereklidir. Bu aspirin gibidir. Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz.”

Fidan, bu siyasi atmosferin iki ülke arasındaki sorunların çözümü için cesur kararlar alınmasını zorlaştırdığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar seçilmiş Yunan başbakanlarıyla sorunları çözmek amacıyla çalışmaya gayret ettiğini belirten Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerin kalıcı şekilde çözümü için iki tarafta da güçlü siyasi liderliğe ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.