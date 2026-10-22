Suriye'den Esed'in uykusunu kaçıracak hamle
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye, devrik rejimin lideri Esed ve kardeşi Mahir Esed hakkında Interpol'e başvurdu. Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos ayında Beşşar Esed ve Mahir Esed ile birlikte 7 firari sanığı idam cezasına çarptırmıştı.
Suriye'nin, devrik rejimin lideri Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed hakkında Uluslararası Polis Teşkilatına (Interpol) başvuruda bulunduğu bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahruddin el Aryan'a dayandırdığı habere göre, Esed kardeşlerin dosyaları Interpol'e gönderildi.
Fahruddin el Aryan, firari suçlular Beşşar Esed ve Mahir Esed ile diğer mahkumlar hakkında verilen gıyabi kararların hukuki sonuç doğurduğunu ve haklarında gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosyaların Interpol'e gönderildiğini belirtti.
Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos ayında Beşşar Esed ve Mahir Esed ile birlikte 7 firari sanığı idam cezasına çarptırmıştı.
Dünya
Suriye’nin Güneyinde İsrail'e karşı yeni silahlı yapılanma: 'Saraya Nuza Kabail' Kuruluşunu İlan Etti