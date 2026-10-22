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Gündem Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’
Gündem

Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

Yeniakit Publisher
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Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Fatma Betül Sayan Kaya’nın, “2 milyar küsurunu iade ettim’ sözlerine "O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, Nagehan Alçı’ya iade ettiği para miktarına ilişkin açıklamada bulunan Fatma Betül Sayan Kaya’nın, “2 milyar küsurunu iade ettim’ sözlerine tepki gösterdi.

Tayyar, “O ‘küsur’ dediğiniz rakam binlerce asgari ücretli veya emeklinin yıllık kazancından fazla” dedi.

 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Şamil Tayyar, “Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiye naçizane bir tavsiyem var. Siz bir siyasetçisiniz ve AK Parti’de önemli görevler yaptınız. Hakkınızdaki fon iddiaları nedeniyle AK Parti zarar gördü, size çok güvenen Cumhurbaşkanımız çok incindi, mağdur vatandaşlarımızın ahını aldınız. Görevlerinizden istifa ettiniz, iyi ettiniz. Ancak, işin yargı boyutu bir tarafa kamuoyuna etraflıca bir açıklama borcunuz var. Hakkınızdaki iddiaları Gazeteci Nagehan Alçı üzerinden bölük pörçük izah etmeye çalışırken, her açıklamadan sonra yeni soru işaretleri oluşturuyorsunuz. Fona ne kadar para yatırdınız? Ne kadar kazandınız? Ne kadarını iade ettiniz? ‘2 milyar küsurunu iade ettim’ diyorsunuz, o ‘küsur’ dediğiniz rakam binlerce asgari ücretli veya emeklinin yıllık kazancından fazla. Sorulara kesin cevaplar verir, sonra size güvenenlerden özür diler, hukuk önünde hesabı verirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

ALLAH KORUSUN VELEVKİ SEÇİMİ KAYBETMEYİZ İNŞALLAH

Eğer bu işin seçimi ve vatandaşa anlatılması var. Bu işin içinde hainler kefereler gavurlar gafiller zındıklar cahiller var.

Kuzey orhun

Ne zamandan beri HAKSIZ KAZANÇ KUSUR OLUYOR. Kadını tutuklamadılar bile, AH NE ALA MEMLEKET
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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