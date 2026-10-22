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Dünya Katar ve ABD arasında sıcak temas
Dünya

Katar ve ABD arasında sıcak temas

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Katar ve ABD arasında sıcak temas

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgedeki gerilimin azaltılması ve deniz seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile ABD arasındaki yakın işbirliği ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

 

Bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin azaltılması, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve taraflar arasındaki koordinasyon da görüşmede masaya yatırıldı.

Katarlı Bakan, görüşmede, Katar’ın deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması için yürütülen tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Al Sani ayrıca bu çabaların bölgede sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının önünü açması gerektiğini kaydetti.

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