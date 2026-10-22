Bodrum'da 1 saatte yaklaşık 500 bin TL ceza kesildi

Bodrum’da trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim yaptı. Bodrum Belediye Meydanı ve Caferpaşa Caddesi başta olmak üzere belirlenen farklı noktalarda eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan motosikletlerin evrak ve teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere kask kullanımı, hız limitleri ve genel trafik kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, evrak eksikliği, kask takmama, yüksek ses çıkaran egzoz takma ve çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu tespit edilen sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafik ekiplerinin, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.