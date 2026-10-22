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Gündem Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!
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Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!

İki Alman vatandaşının şikayeti üzerine başlatılan kara para aklama soruşturmasında Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil dahil 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken geçen yılın aralık Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül arasında yaşanan 1.5 milyar liralık tazminat davası yeniden gündeme geldi. Milyarlık tazminatların havada uçuştuğu boşanma davasında ödenen paranın kaynağının da kara para olabileceği iddia edildi.

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil’in tutuklananlar arasında olduğu kara para soruşturmasında, yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden 100 milyon euronun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı, Alman müştekilere de kamu gücü kullanılarak 1 milyon Euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılacağı yönünde vaatte bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

İşin en çarpıcı boyutu ise, Almanya’da yaşayan iki kişinin, Sarıgül ailesinin ‘kara para aklama’ süreciyle ilgili bilgi ve belgeleri ulaştırdığı Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in, bu bilgileri yetkililere ulaştırmak ve medyaya yansıtmak yerine, Sarıgül ailesine sızdırdığı yönündeki iddialar olmuştu. Alman vatandaşları, Ağırel’e gönderdikleri belge ve bilgilerin ardından Sarıgül ailesi tarafından tehdit edildiklerini ifade ederek, Ağırel ve Sarıgüller hakkında şikayetçi olmuştu.

Ağırel’in kendisine ulaştırılan belgeleri ne karşılığında Sarıgül’e sızdırdığı tartışılırken, geçen yılın aralık ayında yaşanan boşanma ve ödenen tazminat-nafaka tutarları yeniden gündeme geldi.

MİLYARLAR HAVADA UÇUŞMUŞTU

Eşinin telefonuna casus yazılım programı yükleyen Revna Sarıgül, kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı boşanma davasında Ömer Sarıgül’den 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka talep etmişti. Sarıgül ise 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklifinde bulunmuştu. Ancak davada 35 milyon TL tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası ve çocuklar için 5 bin dolar iştirak nafakası üzerinde uzlaşılmıştı. Milyarların havalarda uçuştuğu boşanma davası, “Nafaka için istenen paralar ağızları açık bırakacak cinsten. Bu paranın kaynağı ne? Sarıgül ailesi para mı basıyor?” yorumlarına yol açtı.

AĞIREL’E HÜCRE ÖDEVİ

Dürüst gazeteci pozlarına bürünen ancak eline gelen vurgun ve soygun belgelerini yargı yerine Sarıgül ailesine aktaran Ağırel’in, bundan ne çıkar elde ettiğini sorgulayan sosyal medya kullanıcıları, “Ağırel cezaevinde otursun ve bu devasa kara para ağını irdelesin. Yaptığının etik olup olmadığını bir kez daha düşünsün. Bunun için bol bol vakti olacak” yorumlarında bulundular.

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