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Gündem Resmi törenle karşılandı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da
Gündem

Resmi törenle karşılandı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Resmi törenle karşılandı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icebetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşılıyor.

Liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.

Ayrıntılar gelecek…

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