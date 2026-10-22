Resmi törenle karşılandı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icebetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşılıyor.
Liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.
Ayrıntılar gelecek…