Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Türkiye'nin bölgesinde güçlü, kararlı ve dengelerin tamamında masanın en önemli yerinde olan bir ülke haline geldiğine işaret eden Vali Şahin, şunları kaydetti: "Bu noktada gençlerimizin kırılım çağını yaşama noktasında devletin bütün imkanlarıyla yanında olacaklarını, özellikle günümüzde duygusal ve yaratıcı dönüşüme motivasyonlarıyla katkı sunacaklarına olan inancımı yenilemek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş, daha müreffeh bir Trabzon için tüm gençlerimizle birlikte tüm kamunun birlikte hareket edeceğini ifade ederek hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de tarih, kültür, sanat, spor ve turizm şehri Trabzon'un bundan sonra bilimin de merkezi olacağını dile getirerek, "İnşallah şu anda gelişen çağın bilgi çağı olması, hakim güçlerin bilgiyle hükmetmesi ama insanlığın kötü bir sınav verdiği bu zaman diliminde daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye ulaşarak teknoloji üretmek gibi bir zorunluluğumuz var." diye konuştu.