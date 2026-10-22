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Teknoloji-Bilişim
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Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

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Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Trabzon’da bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren BilimFest Trabzon, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kapılarını açtı. Festival, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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Foto - Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Pazarkapı Yaşam Alanı'nda düzenlenen festivalde, 102 açık hava atölyesinin yanı sıra bilim şovları, robot gösterileri, planetaryum etkinlikleri ve teknoloji sergileri düzenlenecek. Savunma sanayisi firmalarından teknoloji şirketlerine kadar birçok kurumun yer aldığı festivalde, TUSAŞ'ın milli jet eğitim uçağı HÜRJET ve HAVELSAN'ın insansız hava ve kara araçları BAHA ile BARKAN ilgi topladı. Vali Tahir Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın farklı dönüşüm ve değişimlere sahne olduğunu belirterek, Türkiye'de de teknoloji alanında birçok gelişme yaşandığını ifade etti.

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Foto - Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Türkiye'nin bölgesinde güçlü, kararlı ve dengelerin tamamında masanın en önemli yerinde olan bir ülke haline geldiğine işaret eden Vali Şahin, şunları kaydetti: "Bu noktada gençlerimizin kırılım çağını yaşama noktasında devletin bütün imkanlarıyla yanında olacaklarını, özellikle günümüzde duygusal ve yaratıcı dönüşüme motivasyonlarıyla katkı sunacaklarına olan inancımı yenilemek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş, daha müreffeh bir Trabzon için tüm gençlerimizle birlikte tüm kamunun birlikte hareket edeceğini ifade ederek hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de tarih, kültür, sanat, spor ve turizm şehri Trabzon'un bundan sonra bilimin de merkezi olacağını dile getirerek, "İnşallah şu anda gelişen çağın bilgi çağı olması, hakim güçlerin bilgiyle hükmetmesi ama insanlığın kötü bir sınav verdiği bu zaman diliminde daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye ulaşarak teknoloji üretmek gibi bir zorunluluğumuz var." diye konuştu.

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Foto - Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 25 yıldır büyük adımlar atıldığını aktaran Genç, "Bilimimiz, bilginin ve ileri teknolojinin sayesinde şu anda Türkiye'miz 25 sene önce savunmasının yüzde 80'ini dışarıya muhtaçken şu anda bu gelişmelerle beraber savunmamızın yüzde 85'i milli ve yerli oldu. Bunun sahibi, bunun mimarı Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan şükranlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Foto - Trabzon'da BilimFest heyecanı başladı: TÜBİTAK destekli festival üç gün sürecek

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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