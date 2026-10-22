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Dünya Çin'de 7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tibet özerk bölgesi sarsıldı
Dünya

Çin'de 7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tibet özerk bölgesi sarsıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Çin'de 7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tibet özerk bölgesi sarsıldı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen sarsıntı, depremin yol açabileceği olası can ve mal kayıplarına ilişkin endişeleri artırdı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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