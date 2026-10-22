İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!

İtalya’da düzenlenen saygın Verona Ekonomi Forumu’nun özel oturumunda kürsüye çıkan Necmeddin Bilal Erdoğan, akıcı İtalyancası ve vizyoner konuşmasıyla Avrupa basınının ve katılımcıların ilgi odağı oldu.

Avrupalı liderlerin sığ yaklaşımına sert eleştiri: "Türkiye, İtalya ve Rusya küresel dengenin anahtarıdır!"

Konuşmasına İtalya ile olan güçlü bağlarını anlatarak başlayan Erdoğan, yaklaşık 5 yıl boyunca Bologna’da yaşadığını, bu vesileyle ülkeyi ve kurumlarını yakından tanıdığını ifade etti. Avrupalı siyasilerin ve liderlerin dar kalıplarla hareket ettiğini, aynı vizyon ve samimiyetle masada yer almadıklarını vurgulayan Erdoğan, küresel krizlerin aşılmasında Türkiye, İtalya ve Rusya gibi aktörlerin üstlendiği stratejik role dikkat çekti. Doğu ile Batı arasında yapıcı iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu akıcı diliyle muhataplarının yüzüne haykıran Erdoğan’ın bu duruşu, Türkiye’nin küresel diplomasideki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.