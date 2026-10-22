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Spor Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı
Spor

Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı

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Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimlerin listesi açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

 

Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz

Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner

Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

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Yorumlar

Klasik faşist kafa.

Bu ekibin maaşını sergen aldığı 2.5 milyon eurodan mi ödeyecek.spora harcanan lüzumsuz paralar fon krizini katlar.
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