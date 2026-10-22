Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimlerin listesi açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren