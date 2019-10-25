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Makat siğil için hangi doktora gidilir?

Makatta siğil için hangi doktora gidilmeli? Makat bölgede görülen siğillerin büyük bir bölümü temas ile bulaşmaktadır. Yine makat çevresi, el ve ayaklarda görülen siviller ortak kullanım alanı olarak bilinen havuz, sauna, hamam gibi ortamlardan da bulaşabilir. HPV kaynaklı siğillere kondilom denilmekte.HPV kaynaklı makat siğilleri hem kadınlar hem de erkekler için kanser riski taşımaktadır. Onun için makat siğili kondilom için erken müdahale hayati önem taşımaktadır. Peki makat siğil için hangi doktora gidilir? Makat siğili tedavisi nasıl yapılır? Cinsel organda siğil için hangi doktora gidilir? Genital siğil için Hangi doktora gidilmeli?

25 Ekim 2019 Cuma 17:17
Makat siğil için hangi doktora gidilir?

Makatta siğil için hangi doktora gidilmeli? Makat bölgede görülen siğillerin büyük bir bölümü temas ile bulaşmaktadır. Yine makat çevresi, el ve ayaklarda görülen siviller ortak kullanım alanı olarak bilinen havuz, sauna, hamam gibi ortamlardan da bulaşabilir. HPV kaynaklı siğillere kondilom denilmekte.HPV kaynaklı makat siğilleri hem kadınlar hem de erkekler için kanser riski taşımaktadır. Onun için makat siğili kondilom için erken müdahale hayati önem taşımaktadır. Peki makat siğil için hangi doktora gidilir? Makat siğili tedavisi nasıl yapılır? Cinsel organda siğil için hangi doktora gidilir? Genital siğil için Hangi doktora gidilmeli?

Makat siğili diğer adıyla kondilom HPV virüsüyle bulaşan bir hastalıktır. Bir DNA virüsü olan HPV hücre içine girerek hücrenin DNA yapısını değiştirir ve kadınlarda rahim ağzı kanserine, erkeklerde penis ve anüs kanserlerine yol açabilir.

Makat siğili tedavisi nasıl yapılır?

HPV tedavisinde kesin ve net bir yöntem yoktur. O nedenle başvuru yaptığınız uzmanlık alanı farklı tedavi yöntemleri uygulayacaktır. Bunlar içerisinde kremler, sıvı azotla dondurma dediğimiz (krioterapi) yanı sıra genel cerrahi uzmanlarının radyofrekans ve elektrokoter cihazı ile uyguladıkları buharlaştırma yöntemi bulunmaktadır. Önerilen tedavi yöntemi genel cerrahi uzmanlarının uguyuladığı RF olmaktadır. Çünkü tamamen kontrollü ve çevredeki sağlıklı dokuya zarar vermeden yapılan ağrısız acısız bir yöntemdir.

Makat siğil için hangi doktora gidilir?

1. Makat siğili için kadın doğuma gidilir

Özellikle kadın hastalar genital bölgede bu sorunla karşılaştıklarında çözümü kadın doğum uzmanında arayabilirler. Fakat tedavi seçeneklerinin fazlalığı açısından genel cerrahi uzmanları da tercih edebilirsiniz.

2. Makat siğili için cildiyeye gidilir

Dermatoloji (Kısıtlı Müdahale İmkanı Bulunur) Diğer adı cildiye olan dermatoloji uzmanları cilt yani deri üzerinden görülen hastalıkların teşhis ve tedavisini yapmaktadır. Siğil içinde tercih edebileceğiniz bu bölüm tedavi olarak Krioterapi dediğimiz siğilleri sıvı azot ile dondurarak tedavi uygulamaktadır. Özellikle küçük siğillerde sağlam dokunun da zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle yine genel cerrahi alanı ön plana çıkmaktadır.

3. Makat siğil için Genel cerrahiye gidilmeli

Tüm siğil tedavilerinde genel cerrahi uzmanından hizmet alınmasını öneriyoruz. Yaşadığınız sorun genital bölgede ise bu durumda proktoloji (makat hastalıkları) alanında deneyimli genel cerrahi uzmanı öneriyoruz. Proktoloji uzmanları tüm makat hastalıklarında olduğu gibi siğil tedavisinde de oldukça tecrübeli ve geniş kapsamlı ameliyatsız tedavi yöntemleri ve kontrol uygulamaktadır.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:17
  1. Makat siğil için hangi doktora gidilir?
  2. Makat siğili tedavisi nasıl yapılır?
  3. Cinsel organda siğil için hangi doktora gidilir?
  4. Genital siğil için Hangi doktora gidilmeli?
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