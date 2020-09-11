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Ekonomi Makaron ve yaprak sigara kağıdı Ürün İzleme Sistemi kapsamına alındı
Ekonomi

Makaron ve yaprak sigara kağıdı Ürün İzleme Sistemi kapsamına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:29:27 -
Makaron ve yaprak sigara kağıdı Ürün İzleme Sistemi kapsamına alındı

ANKARA (AA) - Tütün ürünlerine yönelik takibin genişletilmesi amacıyla Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki ürünler arasına makaron ve yaprak sigara kağıdı da dahil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğu ile özel etiket ve işaretlerle işaretlenen ürün bilgilerinin veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi'nin işletilmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üretimlerinin anlık görülerek takibinin sağlandığı Ürün İzleme Sistemi kapsamına, makaron ve yaprak sigara kağıdı da eklendi. Makaron ve yaprak sigara üreticileri de sistemle takip edilen seri üreticiler arasında yer alacak. Bu ürünler bandrollü olarak piyasaya sunulacak ve izlenecek.

Alkollü içkilerde seri üretici olma kapasitesi yıllık 500 bin litreden 300 bin litreye indirildi. Böylece daha fazla firmanın üretiminin izlenmesi sağlanacak.

- KDV ve ÖTV borcuna bandrol yok

Gelir İdaresi Başkanlığı, firmaların bandrol taleplerini değerlendirirken, vadesi geçmiş alacaklarına da bakacak. Firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şartı aranacak. Vadesi geçmiş borçlar kapsamında özel tüketim vergisi (ÖTV) yanında katma değer vergisi (KDV) alacakları da dikkate alınacak.

Belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde toplam 7 bin 500 lirayı aşan tutarda borç bulunmaması durumunda talep değerlendirilecek.

Teslim edilebilir hale getirilen bandroller, Gelir İdaresi Başkanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen onayı müteakip bedelin Darphane hesabına yatırılmasından itibaren 15 gün içinde teslim edilecek.

Makaron ve yaprak sigara kağıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeler 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Yıllık 300 bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip alkollü içki üreticilerine ilişkin hükümler ise 1 Temmuz 2021'den itibaren uygulanacak.

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