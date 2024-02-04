Makarna nasıl yapılır, ne şekilde haşlanır? İşte favori tarifiniz: zincir marketlerden malzemesini alım yapın

Makarna tarifi bu pratik yemeği ilk kez denemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Hazırlanışının kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen yemekler arasında yer alan bu yiyecek ana yemek olabilmesi nedeniyle de birçok kişi tarafından dönem dönem tüketiliyor.

Lezzetli makarna hazırlamak içinse dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Pişirme süresi, konulması gereken su miktarı, tuz ve diğer seçenekler makarnanın lezzetini otomatik olarak belirliyor. İşte lezzetli bir tarifte dikkat edilmesi gerekenler…

MAKARNA MALZEMELERİ

4 kişilik bir aile için 1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

MAKARNA TARİFİ

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün. Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

MAKARNA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu eklenmelidir.

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Pişen makarnayı soğuk sudan geçirmek, makarnanın sos tutuşunu aynı zamanda lezzetini azaltır.

Makarnayı haşladığınız suyu sos yapımında kullanabilirsiniz.

Uzun ve yuvarlak makarnalarda salçalı ve domatesli sosları tercih edebilirsiniz.

Sos tutma özelliğine sahip olan burgu tarzı diğer makarnalarda ise sebzeli ve akışkan sosları makarnanıza ekleyebilirsiniz.