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Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna hamuru tarifi

Makarna tüm dünyada ve ilkemizde çokça tüketilen ve sevilen bir yemek türü. Her evin vazgeçilmezlerinden olan makarnanın çeşitleri olmakla beraber hazır olarak satılanı da mevcut. Ancak ev yapımı makarnanın tadı bir başkadır. Evde makarna yapmak isteyenler, Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna hamuru tarifi sorgulamalarında bulunuyorlar. Peki, Makarna hamuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılarıyla makarna hamuru tarifi...

12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna hamuru tarifi

Makarna tüm dünyada ve ilkemizde çokça tüketilen ve sevilen bir yemek türü. Her evin vazgeçilmezlerinden olan makarnanın çeşitleri olmakla beraber hazır olarak satılanı da mevcut. Ancak ev yapımı makarnanın tadı bir başkadır. Evde makarna yapmak isteyenler, Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna hamuru tarifi sorgulamalarında bulunuyorlar. Peki, Makarna hamuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılarıyla makarna hamuru tarifi...

Makarna hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler

400 gr. un
4 adet yumurta
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

Yapılışı

Unu bir kaseye alın ve ortasını bir havuz yaparak içerisine yumurtalar, zeytinyağı ve tuzu koyun.

Bir çatal yardımıyla yumurtaları unun ortasında çırpın ve yavaş yavaş un ile yumurtayı birbirine yedirmeye başlayın.

Yumurtalar una iyice karışınca elinizle yoğurmaya başlayın, dilerseniz tezgahta, dilerseniz aynı kabın içerisinde yoğurma işlemini yapabilirsiniz.

Hamurunuz tamamen pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ortadan ikiye bölün ve hava almayacak bir şekilde strech filme sarıp buzdolabında yarım saat bekletin.

Hamuru açtıktan sonra istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz.

Not:

Hamurunuzun birisi bir tagliatelle diğeri ravioli için kullanılacak.

Her 100 gr. un – 1 adet yumurta ile hazırlanan makarna hamuru 1 kişilik porsiyondur.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
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