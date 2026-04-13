Maila Siklonu nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Maila Siklonu nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Maila Siklonu nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de etkili olan Maila Siklonu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın da evsiz kaldığını açıklandı.

Papua Yeni Gine'de Maila Siklonu yine can aldı. ABC News kanalının haberine göre, ülkede halk, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerden olumsuz etkileniyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Maila Siklonu'ndan etkilenenlere gıda, su ve geçici barınma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, afetlerde 8'i toprak kayması nedeniyle toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastanelerde temel ihtiyaç malzemelerinin eksik olduğunu kaydeden yetkililer, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını aktardı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da yaptığı açıklamada, afetle mücadele kapsamında Papua Yeni Gine'ye 1 milyon Avustralya doları yardım sağlanacağını ifade etti.

Öte yandan Yeni Zelanda'da etkili olan Vaianu Kasırgası, ülkenin Kuzey Adası'nda şiddetli yağış ve rüzgârlara neden oldu.

Ülkede rüzgâr hızı saatte 120 kilometreyi aşarken bazı bölgelerde yaklaşık 10 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Yeni Zelanda'da karaya vuran Vaianu Kasırgası nedeniyle nadir görülen en yüksek seviye olan "kırmızı seviye rüzgâr uyarısı" yürürlüğe girmişti.

Fırtına gitti, hasar kaldı

