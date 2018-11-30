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Mahmut Gürcan kimdir nerelidir?

Mahmut Gürcan AK Parti Bahçelievler belediye başkan adaylığı için ismi geçiyor. Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Bakırköy eski ilçe başkanı da olan Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan nereli ve kaç yaşında?

30 Kasım 2018 Cuma 19:33
Mahmut Gürcan kimdir nerelidir?

Mahmut Gürcan AK Parti Bahçelievler belediye başkan adaylığı için ismi geçiyor. Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Bakırköy eski ilçe başkanı da olan Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan nereli ve kaç yaşında? 

09/10/1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan  evli ve 3 çocuk babasıdır. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunu. İşadamı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti Ortağı. Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Bir çok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği vardır.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:33
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