Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TUSAŞ Motor Sanayi TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, katıldığı bir programda TEI’da son 10 yılda geliştirdikleri 7 milli motoru anlattı.

TEI-TJ300 OMGS (Orta Menzil Gemi Savar) Hava Solumalı Jet Motoru’nu geliştirme sebeplerinin, savaş uçağı jet motoru geliştirmek olduğunu belirten Akşit, "TJ300’ün bir boy büyüğü, bir boy büyüğü derken savaş uçağının motorunun büyüklüğüne gelecek. O tarafa doğru kabiliyetimizi geliştireceğiz" dedi.

Akşit, ilk prototip testi geçen Şubat ayında gerçekleşen TJ300’de savaş uçağı motorlarında kullanılan ve havayı sıkıştırmaya dayanan çok zor bir teknoloji olan eksenel kompresör tekniği kullandıklarını belirtti.

Akşit, "Bu teknolojiyi ilk defa bu kadar küçük bir motora uyguladık ve çalıştırdık. Bu kadar küçük çapta bu kadar yüksek güç üreten başka bir motor yok" ifadesini kullandı.

TJ300’ün Roketsan’ın geliştirdiği gemisavar füzelerinin menzilini artırmak için kullanılacağını belirten Akşit, bu motorun sadece 25 cm çapında ve 300-400 beygir gücünde olduğunu kaydetti.

PD170’in gelişmiş versiyonu PD180 geliyor

Akşit, konuşmasında ayrıca ANKA SİHA’lar için ürettikleri PD170’in biraz daha gelişmişi PD180 üzerinde çalıştıklarını açıkladı. PD180’in yeni bir motor olduğunu kaydeden Akşit, bu motorun PD170’den daha güçlü ve daha hafif olacağı bilgisini verdi.

PD170’in ise halen açık ara sınıfının en iyisi İHA motoru olduğunu kaydeden Akşit, bu motorun 20 bin fite kadar hiç güç kesmeden gidebildiğinin altını çizdi.

Akşit, ANKA SİHA’yı uçuran bu motorla ilgili olarak, BAYKAR Savunmanın, "Geliştirmekte olduğumuz TB3’lerde PD170 motorunu kullanacağız" açıklamasını anımsattı.

Akşit, Akıncı’da ise daha ağır olan PD222 motorundan çift olarak kullanılacağını bildirdi, "(PD222’de) 225 beygiri gördük" dedi.