Mahmut Akşit: Şampiyonlar ligine çıktığımızı bütün dünya gösterdik

Türkiye'nin ilk yerli ve milli turboşaft helikopter motoru TEI-TS1400, Eskişehir'de Türk mühendislerce tasarlanıp üretildi. Bu görevi gerçekleştirmek hiç de kolay olmadı. Yaklaşık bin kişilik ekip, canla başla 3 yıl boyunca çalıştı.

TRT Haber, Türkiye'nin gururu ilk milli helikopter motorunun serüvenini araştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlığı döneminde İstanbul Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde birkaç kere görüştüklerini söyleyen TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit, Erdoğan'ın, milli özgün motorları geliştirmek için bizzat talimat verdiğini aktardı.

"Motor 200'den fazla teste tabii tutuldu"

Birçok kez tasarımı yenilenen ve uygulanan testleri başarıyla tamamlayan motor için üretim aşamasına geçildi.

Dönem dönem takıldıkları yerler de olduğunu söyleyen Kıdemli Teknik Lider Aykut Eseroğlu, "Kendimizi sürekli iyileştirme açısından yeni teknolojiler uyguladık. Yeni sistemler geliştirdik." dedi.

Tüm ekibin gece gündüz çalışmasıyla motor, 200'den fazla teste tabii tutuldu. Test Teknik Lideri Ahmet Başdoğan, o sesi duymanın, o görüntüleri seyretmenin, yıllarca üzerinde çalıştıkları projenin başarısını görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi.

"Şampiyonlar ligine çıktığımızı tüm dünyaya göstermiş olduk"

Dünyada bunu yapabilen ülke sayısının 5-6'yı geçmediğini hatırlatan Mahmut Akşit, "Biz de bunu yaparak ve çalıştırarak artı Türkiye olarak havacılıkta şampiyonlar ligine çıktığımızı bütün dünya göstermiş olduk." dedi.

Sınıfının en iyilerinden oldu

1660 beygir motor gücüne sahip milli motor, pek çok başlıkta yabancı rakiplerini geride bıraktı. 20 bin feet yükselme kapasitesiyle sınıfının en iyilerinden oldu. TS-1400'ün teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Milyarlarca lira Türkiye'nin kasasında kalacak

Milli motor öncelikle milli helikopterimiz Gökbey'e entegre edilecek. Türevleri geliştirilerek Atak ve milli savaş uçağımıza da uygulanacak. Böylece milyarlarca lira Türkiye'nin kasasında kalacak.