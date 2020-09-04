Mahmud Abbas resti çekti: Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz

Filistinli grupların liderleriyle tele konferans yoluyla görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kimsenin Filistin adına konuşmaya hakkı olmadığını belirterek, ABD'ye tepki gösterdi.

Abbas, BM çatısı altında İsrail ile bir görüşme yapmaya hazır olduklarını belirterek, Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağını söyledi. Abbas İlhakı kabul edenleri vatan haini olarak ilan etti.

Abbas, Arap ülkelerine Filistin'e yardım etmemesi için baskı uygulandığını söyledi.

Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz

1948 yılındaki nakbe'nin tekrar edilmeyeceğini açıkyalan Abbas, bölünmeyi sona erdirmek için Fetih ve Hamas hareketlerine de diyalog çağrısı yaptı.