Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Kahvaltıyı sevdirmek için standartın dışına çıkın. Kahvaltıda süt, taze sıkılmış meyve suyu, yumurta, peynir, zeytin, ekmek tercih edilebilir. Kahvaltıları keyifli hale getirmek için peynir ve yumurta içeren muffinler, krepler veya poğaçalar da yapılabilir. Okula gitmek için çok erken saatte uyanmak, sabahları iştahsız olmak çocukların kahvaltı öğününe karşı tepki göstermelerine neden olabilir. Çocukların üstüne gitmek, bu konuda onlara baskı yapmak bir çözüm yolu olmayıp aksine tepkiyi daha da artırır. Bu gibi durumlarda kahvaltı öğünü içeriğinde standartın dışına çıkabilir. Örneğin meyve + kuru yemiş + süt gibi pratik bir öğün yapılabilir. Kahvaltının reddedildiği durumlarda yumurta tüketimi azalacaktır. Yumurta muadili olmayan çocuklar için çok önemli bir protein kaynağıdır. Bu yüzden her gün olmasa bile bazı akşamlar yemekte omlet, krep veya mücver gibi yumurta içeren bir öğün tercih edilebilir.