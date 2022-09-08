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Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

2022-09-08 20:59:26
Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimi için sağlıklı ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, okulların açılmasına kısa bir süre kala ebeveynlere bu konuda önemli ipuçları verdi…

#1
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Okul çağı; çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak büyüme ve gelişiminin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının geliştiği bir dönemdir. ‘'Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenme evde olduğu kadar, okulda da devam etmeli'' diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, önerilerini şöyle sıraladı.

#2
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Su içmeyi sevdirin. Ara öğün için, gün kurusu, kuru incir, fındık, badem, ceviz gibi taşıması kolay ve enerjisi yüksek besinler önerilebilir. Kuruyemiş veya taze meyvelerden zengin kek tariflerine de yer verilebilir. Ana yemek için ise köfte veya tavuk içeren sandviçler ve salatalar tüketilebilir. Esmer makarna, bulgur, karabuğday ilave edilebilir. İçecek olarak ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suları, maden suları veya ev yapımı limonata tercih edilebilir. Tabii günde mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi de gerekir. Çocukların su tüketimini artırmak için; okul çantalarında matara bulundurun; evde de sularını bazı meyvelerle aromalandırın.

#3
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Zararlı gıdalara karşı etkili yöntemlerİçeriği zararlı olan besinlere karşı çocuklara “yasak” kelimesini kullanmak yerine açıklayıcı olmak gerekir. Dışarıdan alacağınız besin veya besin gruplarını evde birlikte yapmayı teklif edin. Böylelikle birlikte hem eğlenir hem de sağlıklı besinler tüketirsiniz. Çocukların çok sevdiği sütlü tatlı, çikolata ve kek gibi tatlıların evde yapılmasına özen gösterilmeli.

#4
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Kahvaltıyı sevdirmek için standartın dışına çıkın. Kahvaltıda süt, taze sıkılmış meyve suyu, yumurta, peynir, zeytin, ekmek tercih edilebilir. Kahvaltıları keyifli hale getirmek için peynir ve yumurta içeren muffinler, krepler veya poğaçalar da yapılabilir. Okula gitmek için çok erken saatte uyanmak, sabahları iştahsız olmak çocukların kahvaltı öğününe karşı tepki göstermelerine neden olabilir. Çocukların üstüne gitmek, bu konuda onlara baskı yapmak bir çözüm yolu olmayıp aksine tepkiyi daha da artırır. Bu gibi durumlarda kahvaltı öğünü içeriğinde standartın dışına çıkabilir. Örneğin meyve + kuru yemiş + süt gibi pratik bir öğün yapılabilir. Kahvaltının reddedildiği durumlarda yumurta tüketimi azalacaktır. Yumurta muadili olmayan çocuklar için çok önemli bir protein kaynağıdır. Bu yüzden her gün olmasa bile bazı akşamlar yemekte omlet, krep veya mücver gibi yumurta içeren bir öğün tercih edilebilir.

#5
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Beslenme çantasında 4 besin grubuna da mutlaka yer verin. Okula götürülen beslenme çantasında dört besin grubunun yer alması dengeli beslenme için önemlidir. Bir sandviçte haşlanmış yumurta, peynir, ızgara köfte, haşlanmış et-tavuk grubu besinlerinden seçilen herhangi bir besin yanında mevsime uygun, iyi yıkanmış, taze sebze ve meyveler bulunmalı. Bunların yanında fındık veya ceviz de enerji, protein ve mineraller açısından destekleyicidir. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, kuru erik, yaban mersini gibi kuru meyveler enerji verici özelliklerinin yanı sıra çocukların tatlı ihtiyacını da karşılar. İçecek olarak da mutlaka su, süt ve süt ürünleri yer almalı.

#6
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Sağlıklı iki tarif- Fit Krep: Malzemeler– 2 yemek kaşığı tam tahıl veya tam buğday unu– 1 yumurta– 1/2 çay bardağı light süt– 1 çimdik tuz– 1 çimdik karbonat– İsteğe bağlı su– Tavayı peçete ile yağlayınız. Hazırlanışı: Yumurtayı derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, un ve 1 çimdik kadar tuz-karbonat ekleyin. Peçete ile yağladığınız tavaya ince şekilde serdiğiniz karışımdan istediğiniz boyutta krepler çıkarın…Dereotlu poğaça: Malzemeler– 1 adet yumurta (beyazı içine sarısı üstüne)– 4 yemek kaşığı yoğurt– 2 yemek kaşığı tereyağı– 1/2 çay bardağı zeytinyağı– Kabartma tozu– 1/2 demet dereotu– 2 su bardağı tam buğday unu– Tuz Hazırlanışı: Yumurtanın sarısı ve geri kalan tüm sıvı malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın ve ardından tam buğday unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Son olarak da ince ince kıyılmış dereotunu ekleyin. 22 adet çıkacak halde şekil verin ve üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu ilave edin.

#7
Foto - Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Okul BESLENME önerileri- Beslenme Çantası İçinde Ne Olmalı? Besin gruplarımız olan süt, ekmek tahıl, sebze meyve, yağ gruplarına dikkat etmeliyiz. Sütün kakaolu veya meyveli değil, sade olmasına özen göstermeliyiz. Çocuğu abur cubur ya da sağlıksız beslenmeye özendirecek çikolata gibi yiyecek bulundurmamalıyız. Okula beslenme olarak ne koyabilirim? Okul BESLENME listesi Beslenme Çantası İçin Örnek Menüler; Taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı mercimekli tam buğday poğaça, kuruyemişler. Ayran, simit, mevsim sebzeleri (havuç, biber, salatalık vb.). Peynirli sandviç, meyve, kuruyemişler. Sebzeli krep, ayran, meyve. Ekmek arası köfte içine sebzelerle, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu. Kolay sandviç nasıl yapılır? Okul beslenmesi için Sandviç Tarifleri Tüm sebzeleri yıkayıp kurutuyoruz. Domatesi ince ince yuvarlak kesiyoruz. Salatalıkları boylamasına dilimliyoruz. Cabata ekmeğini enlemesine ortadan ikiye bölüyoruz. En alt kata peyniri koyuyoruz. İstediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz.

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