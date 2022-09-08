Okul çağı çocuğu beslenmesi: Diyetisyenden okul çağı çocukları için beslenme tüyoları

Okul BESLENME önerileri- Beslenme Çantası İçinde Ne Olmalı? Besin gruplarımız olan süt, ekmek tahıl, sebze meyve, yağ gruplarına dikkat etmeliyiz. Sütün kakaolu veya meyveli değil, sade olmasına özen göstermeliyiz. Çocuğu abur cubur ya da sağlıksız beslenmeye özendirecek çikolata gibi yiyecek bulundurmamalıyız. Okula beslenme olarak ne koyabilirim? Okul BESLENME listesi Beslenme Çantası İçin Örnek Menüler; Taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı mercimekli tam buğday poğaça, kuruyemişler. Ayran, simit, mevsim sebzeleri (havuç, biber, salatalık vb.). Peynirli sandviç, meyve, kuruyemişler. Sebzeli krep, ayran, meyve. Ekmek arası köfte içine sebzelerle, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu. Kolay sandviç nasıl yapılır? Okul beslenmesi için Sandviç Tarifleri Tüm sebzeleri yıkayıp kurutuyoruz. Domatesi ince ince yuvarlak kesiyoruz. Salatalıkları boylamasına dilimliyoruz. Cabata ekmeğini enlemesine ortadan ikiye bölüyoruz. En alt kata peyniri koyuyoruz. İstediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz.