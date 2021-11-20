Mahkumların Kovid-19 izni uzatılabilir

Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında izinlerin tekrar uzatılmaması gerektiği değerlendirilirken, bunun yerine cezası 6 ay ya da 1 yıl kalan mahkumların denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabileceği konusunda çalışmalar yapılması gündeme gelmişti. Yapılan değerlendirmelerde, mahkumların yüzde 75'inin cezaevine tekrar dönmek istemediği, çoğu mahkumun firari sayılabileceğini ve bu durumun ciddi sıkıntılara yol açabileceği belirtiliyor.

Yapılan çalışmaya göre mahkumlara ya denetimli serbestlik hakkı tanınacak, ya da mevcut Kovid-19 izinleri 10'ncu defa uzatılacak. AK Parti'nin, denetimli serbestlik hükümlerinin "af" niteliği taşıyacağını öne süren muhalefetin eleştirileri nedeniyle izin formülü üzerinde çalıştığı ifade edildi. AK Parti'de Kovid-19 izinlerinin mayıs ayına kadar uzatılması gerektiği görüşü tartışılıyor. Buna ilişkin düzenlemenin, görüşmeleri devam eden İcra İflas Kanunu'na eklenecek bir önerge ile yapılması planlanıyor.

Öte yandan, muhtemel bir uzatmadan yararlanacak hükümlü sayısının 92 bin olduğu, bugüne kadar bu izinden faydalananların sayısının ise yaklaşık 300 bin kişi olduğu belirtildi. Yine, bu hükümlülerden 15 bininin suça karıştığı, 8 bininin de tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kekemelere hakimlik yolu

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki İcra İflas Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören teklif ile önemli bir adım atıldı. Önceki gece 5 partinin grup yöneticilerinin imzası ile verilen önerge ile, kekemelik gibi konuşma bozukluğu bulunanların hakim-savcı olamayacağı önündeki engel kaldırıldı. Önerge ile, hakim ve savcılık adaylığına atanma şartlarındaki "alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" kuralı mevcut mevzuattan çıkarıldı.

Kaynak: Türkiye gazetesi