Mahkemeden mülk sahibine öyle bir karar çıktı ki... Kirayı artırdı, elektriğini kesti! Ev sahibine kötü haber

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı, Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir tutara kiralayan Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm Şirketi, aynı dükkanı Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne 100 bin liraya kiraya verdi.

Zaman içinde kira 200 bin liraya çıktı. Akaretler firması, geçtiğimiz yılbaşında son kira artışını dudak uçuklatan bir artışla 200 bin liradan 1 milyon liraya yükseltmek istedi. Ancak kiracı 1 milyon liralık kirayı ödemeyi reddetti.

RESTORANIN ELEKTRİĞİNİ KESTİ

Kiracıyı bezdirmek isteyen firma ise restorana merkezi sistem üzerinden verilen elektriği kesti. Bu nedenle restoran açılamadı, dolaptaki yiyecek ve içecekler bozuldu.

Kiracının avukatı Emre Sıraç Pamuk, İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, "Elektrik faturalarını ve kirayı eksiksiz ve zamanında ödüyoruz. Ancak karşı taraf haksız ve hukuksuz şekilde müvekkilimi tahliye etmeye çalışıyor.

Elektrik merkezi sisteminin kontrolü tamamen mülk sahibinde olduğu için bunu bir güç olarak kullanıp isteği zaman elektriği kesebiliyor.

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Müvekkilime ait restorandaki yiyeceklerin zayi olmaması adına ivedilikle tedbir kararı verilmesini VE müvekkilime ait elektrik hizmetinin aktif hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU

Kiracıyı haklı bulan mahkeme, elektriğin açılması ve ilerleyen günlerde yeniden kapanmaması için ihtiyati tedbir kararını kabul etti.

Bu kararla restoran işletmecisi, kendi adına abonelik alarak, elektriğin kesilmesini önleyecek. 200 bin lira kira vermeye devam eden kiracıyla mal sahibi arasında 1 milyona çıkarılmak istenen kira davası ise sürüyor.