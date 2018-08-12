Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklara iyi hal indiriminden sonra, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ kararı verilerek davaları düşürülüyor.

"SOHBET TOPLANTILARINA AKTİF BİR ŞEKİLDE KATILDIM"

Böyle bir dava Denizli’de görüldü. Terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen Doktor Veysel A. hakimlikte verdiği ifadesinde pişmanlık yasasından faydalanmak için, örgütün sohbetlerine katıldığını, örgütün organize ettiği Afrika ülkelerine yönelik sağlık taraması etkinliğine katıldığını, DESADER isimli dernekte sohbet toplantılarına katıldığını ve bu organizasyonlarda yer alan örgüt mensuplarına yönelik bildiklerini ayrıntılı ve samimi bir şekilde anlattı.

İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM

Mahkeme sanığın örgütle temasını, örgütün faaliyetlerini ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik ayrıntılı ve samimi beyanda bulunduğu anlaşıldığından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme sanığın, suçun niteliği, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, etkisi ve yoğunluğu, meydana getirdiği tehlike ve zararlar göz önüne alarak, cezadan takdiren 2/3 oranında indirim yaparak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimi ile de hapis cezası 1 yıl 15 güne indirilerek, indirim üzerine indirim yapılmış oldu.

YENİ SUÇ İŞLEMEZLERSE DOSYA DÜŞECEK

Sanıklara, “Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir” maddesi uygulanarak 1/6 oranında bir indirim daha yapıldıktan sonra, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ uygulanarak denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Ayrıca sanıkların yurtdışı çıkış yasağı haricinde, denetimli serbestlik tedbirleri de uygulanmadı.