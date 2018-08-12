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Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak

FETÖ sanığı Veysel A.’nın cezası 5 yıldan 1 yıl 3 aya kadar indirildi. Üstüne bir de, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına’ karar verilerek, adli kontrol tedbiri de uygulanmadan serbest bırakıldı. FETÖ sanıklarının yargılandığı davalarda ‘İyi hal’ indiriminden sonra, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ kararları da tepki çekti.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:09
Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklara iyi hal indiriminden sonra, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ kararı verilerek davaları düşürülüyor.

"SOHBET TOPLANTILARINA AKTİF BİR ŞEKİLDE KATILDIM"

Böyle bir dava Denizli’de görüldü. Terör örgütü FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen Doktor Veysel A. hakimlikte verdiği ifadesinde pişmanlık yasasından faydalanmak için, örgütün sohbetlerine katıldığını, örgütün organize ettiği Afrika ülkelerine yönelik sağlık taraması etkinliğine katıldığını, DESADER isimli dernekte sohbet toplantılarına katıldığını ve bu organizasyonlarda yer alan örgüt mensuplarına yönelik bildiklerini ayrıntılı ve samimi bir şekilde anlattı.

İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM

Mahkeme sanığın örgütle temasını, örgütün faaliyetlerini ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik ayrıntılı ve samimi beyanda bulunduğu anlaşıldığından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme sanığın, suçun niteliği, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, etkisi ve yoğunluğu, meydana getirdiği tehlike ve zararlar göz önüne alarak, cezadan takdiren 2/3 oranında indirim yaparak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimi ile de hapis cezası 1 yıl 15 güne indirilerek, indirim üzerine indirim yapılmış oldu.

YENİ SUÇ İŞLEMEZLERSE DOSYA DÜŞECEK

Sanıklara, “Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir” maddesi uygulanarak 1/6 oranında bir indirim daha yapıldıktan sonra, ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ uygulanarak denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Ayrıca sanıkların yurtdışı çıkış yasağı haricinde, denetimli serbestlik tedbirleri de uygulanmadı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:09
  1. Denizli
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • yücelyücel2 sa önce
    Zaten bu fetöcüler, pkklılar, dhkpcliler ne kadar ibne varsa hep iyi çocuk saygılı vatansever, ah adalet ah kelleler havada uçuşmalıydı.
  • cihadcihad1 sa önce
    diyeceğim şu ki bunu yapanlar hakim karşısında sakin duruyo ve hakim indirim yapıyosa hakim değil bakkal olsun çikolata satsın çocuklara boşuna okumuş temennim odurki o indirdikleri kişiler onların ocaklarını söndürsün cenazelerine cenaze katsın inşallah. onların verdiği kararı vatandaş olarak görmüyorum şöyle cesaretleri varsa toplum içine çıkıp ben bu kararı verdim vatandaş ne diyosunuz desin göreyim o g varsa salondan konuşması kolay akıllı olup iş yapmak istiyolarsa mahkeme koridorlarını süpürsünler orası dik duranların yeri
  • MilletMillet2 sa önce
    Bitmez vallahi böyle bitmez :Bu adi fetönün uşaklığını yapan siyasetçi itler deşifre olup hal edilmeden bitmez . Reisim değişiklik hemen, acil, külli bir değişiklik. Düşünebiliyor musunuz Reisimizin çok güvendiği ve parti yönetiminde çok kritik görev verdiği birisine bir fetöcü piçi anlatıyorum . Bana evet o hukukçu prof. fetöcü diyor. Bana benim bilmediğim hallerini de anlatıyor ve diyor ki sen adalet bakanı müsteşarına git . Adam çok güçlü diyor. Yani korkuyor. Şimdi bu hiç hala vekil ve parti yönetiminde. Bu i. Içinde hiç bir şey yapmadı hala devlet üniversitesinde görevli
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